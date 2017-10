Verduisteren 750.000 euro: directeur administratiekantoor Gemert krijgt 18 maanden cel

DEN BOSCH - De 63-jarige John van der L., directeur van een administratiekantoor in Gemert, is dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot achttien maanden cel voor de verduistering van ruim 750.000 euro. De man uit Venlo maakte het geld tussen 2013 en 2015 afhandig van verschillende Verenigingen Van Eigenaren (VVE's) en particulieren.

Van der L. was als directeur van het administratiekantoor (mede)bestuurder van diverse Verenigingen van Eigenaren. In die positie maakte hij grote geldbedragen, variërend van 40.000 euro tot ruim 95.000 euro, over naar de rekeningen van zijn eigen kantoor. Bij één gedupeerde ging het in totaal om 240.000 euro.



Hoge schulden

De man gebruikte het geld om hoge schulden van zijn administratiekantoor te betalen en deels voor privé-uitgaven. Medewerkers van zijn kantoor spraken hem meerdere keren aan op zijn frauduleuze gedrag. Toen hij niet wilde luisteren, deden ze in oktober 2015 aangifte.



De politie deed dezelfde maand onderzoek in het bedrijf en het huis van de man. Toen werd beslag gelegd op meerdere bankrekeningen en twee bedrijfsauto's. Ook werd de administratie van het bedrijf meegenomen. In december 2015 werd Van der L. aangehouden.