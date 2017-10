Jarenlang misbruik stiefdochter: 3,5 jaar cel voor man (46) uit Geldrop

GELDROP - Een 46-jarige man uit Geldrop is dinsdag door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn stiefdochter. Van de straf zijn zes maanden voorwaardelijk. Het slachtoffer was tussen de 13 en 17 jaar toen ze werd misbruikt. De verdachte heeft zijn stiefdochter volgens de rechter ‘onbeschrijflijk veel leed aan gedaan’.

Twee weken geleden vertelde ze in de rechtbank dat de jaren voor haar ‘verschrikkelijk en eenzaam waren geweest’. "Dat ze haar school niet heeft afgemaakt en veel vrienden is kwijtgeraakt."

Het meisje verklaarde tijdens de zaak 'dat ze de aandacht van haar stiefvader in het begin waardeerde'. Het seksueel contact breiddde zich volgens haar 'stap voor stap uit'. "Ze wilde geen seksuele gemeenschap met haar stiefvader, maar door zijn overwicht, gebeurde dit toch." Als ze bijvoorbeeld straf kreeg van haar stiefvader dan moest ze om van die straf af te komen iets op seksueel gebied met hem doen.

'Kwetsbaar kind'

Uit alles blijkt volgens de rechtbank dat het meisje ‘een kwetsbaar kind was’ en dat ‘de verdachte ernstig misbruik maakte van het vertrouwen dat zij in hem stelde’. "Als stiefvader had hij juist de persoon moeten zijn bij wie zij zich veilig had moeten kunnen blijven voelen."

De straf komt overeen met de eis van justitie twee weken geleden. Aan de straf van 3,5 jaar cel is een proeftijd van drie jaar verbonden. In die tijd moet de verdachte zich laten behandelen. Een psycholoog heeft namelijk vastgesteld dat hij lijdt aan een ziekelijke stoornis waardoor hij bijvoorbeeld weinig inlevensvermogen heeft.



Contactverbod en schadevergoeding

De man uit Geldrop mag geen contact hebben met zijn stiefdochter en ook moet hij haar een schadevergoeding van bijna 6500 euro betalen.