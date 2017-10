Tilburgse misbruikzaak: 'Seks met 24-jarige vrouw was geen misbruik, maar vrijwillig'

TILBURG - De jongens die vastzitten op verdenking van het misbruiken van een 24-jarige Tilburgse, zouden de vrouw niet hebben gedwongen. Volgens advocaat Govers uit Tilburg, die een van de tieners bijstaat, zou de vrouw de jongens zelf hebben uitgenodigd en vrijwillig seks hebben gehad.

De jongens, in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar oud, zitten dinsdag precies drie weken vast. Ze zaten al die tijd een zogenoemde beperking, waardoor ze niet mochten praten met de buitenwereld. Dit verbod is nu door het Openbaar Ministerie opgeheven. “Alle jongens hebben een verklaring afgelegd, dus wij zien geen reden meer voor de beperking.”



De verklaring van de 17-jarige cliënt van advocaat Govers is duidelijk: er was geen enkele vorm van dwang tijdens het seksuele contact. “Zij nam altijd zelf contact op, zij nodigde de jongens zelf uit en zij deed altijd zelf de deur open.”



Aangifte van seksueel misbruik

Het verhaal van de vrouw ligt heel anders. Zij deed in februari namelijk aangifte van seksueel misbruik. Dit durfde ze pas te doen, nadat ze uit de wijk in Tilburg-Noord was verhuisd.



Na een grootschalige onderzoek van de politie werden daarom drie weken geleden vijf tieners aangehouden in Tilburg. Vorige week kwamen daar nog twee jongens bij.