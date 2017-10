Wat ontbreekt er nog aan in Breda? Een directe busverbinding met de Efteling natuurlijk

BREDA - Er was eens....het verkiezingsprogramma van de VVD. Woensdag wordt dat gepresenteerd, maar één wel heel sprookjesachtig programmapunt werd maandag al bekend. De liberalen willen een rechtstreekse busverbinding tussen Breda en de Efteling.

In maart komend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En dat betekent dat politieke partijen weer moeten strijden om de sympathie en de stemmen van de burgers. De VVD gooit naast een hoop andere zaken de Eftelingbus in de strijd: een snelbus die vanaf het station in Breda in één ruk doorrijdt naar de Efteling in Kaatsheuvel.



Thierry Aartsen: "Er is ook al weleens met de Efteling over gesproken. Misschien blijkt later dat er een tussenstop in Waalwijk moet komen, dan zou dat kunnen. Maar laten we beginnen met een rechtstreekse Eftelingbus."



Toerisme vanuit België

De buslijn moet Bredanaars of inwoners van de omliggende gemeenten snel bij Langnek en Roodkapje brengen. Maar de VVD heeft nog een ander argument voor een Eftelingbus. Als Antwerpenaren straks via de hogesnelheidslijn supersnel in Breda kunnen komen, kunnen ze vanuit daar ook weer vlot door naar de Efteling. Aartsen: "Zou mooi zijn als ze dan 's avonds besluiten bijvoorbeeld nog een hapje te eten in Breda."