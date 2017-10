Wens Sandra Reemer komt uit: spullen van overleden zangeres worden geveild

EINDHOVEN - Sandra Reemer zou vandaag 67 jaar zijn geworden. De zangeres uit Sint-Michielsgestel overleed in juni echter aan de gevolgen van borstkanker. Geheel volgens haar wens wordt er daarom een veiling gehouden, waarin haar spullen geveild worden. De veiling is om drie uur begonnen.

Het gaat om persoonlijke spullen, kunst en design. Ook enkele iconische kledingstukken die ze tijdens haar Songfestivaloptredens heeft gedragen, gaan onder de hamer.



Er worden verschillende schilderijen geveild en een bijzonder object is de speciaal voor haar ontworpen kaptafel (door Jan des Bouvrie). Ook de vleugel waar haar hit Colorado op is gecomponeerd, wordt ter veiling aangeboden.





Er is woensdagmiddag ook een tentoonstelling van de bekendste outfits van Reemer, samengesteld door haar goede vriend Addy van den Krommenacker. Haar eerste Songfestivaljurk en diverse galajaponnen hangen in de zaak van Van den Krommenacker aan de Verwersstraat in Den Bosch.De tentoonstelling is dinsdag alleen voor genodigden. Vanaf woensdag kan iedereen de kleding bewonderen.