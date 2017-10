Brabant krijgt strandrace, voor het publiek geldt geen dresscode

ASTEN - De kans dat het zondag zal gebeuren is niet zo groot, maar mensen die wel eens strandracen zal het niet onbekend voorkomen. Naturisten die vanuit het water toekijken als er wielrenners voorbij rijden.

Ronan van Zandbeek en Pauliena Rooijakkers kijken niet meer vreemd op als ze langs een bloot lichaam fietsen. "Als je in de vroege ochtend rijdt, kom je regelmatig naturisten tegen." Op de website van de Brabant Beach Battle (BBB), een strandrace in onze provincie, is zelfs een foto te zien van zo’n opmerkelijk tafereel.



In Eerbeek wordt zondag de BBB gereden op het E3-strand. Rooijakkers uit Asten wordt bijna lyrisch als het over strandracen gaat: met de mountainbike over het vaak losse zand rijden is haar lust en haar leven. Maar ook dat van haar vriend, Ronan van Zandbeek.



Kampioenen

Ze zijn niet alleen liefhebbers, het stel is in eigen land ook een paar apart. Zo is Pauliena regerend Europees kampioene en prolongeerde ze in maart haar nationale titel. Ronan was bij de mannen toen de snelste.



Voor wedstrijden moeten ze altijd de provincie uit. Nu zorgen ze eigenhandig voor een Brabantse primeur. De twee hebben voor zondag de eerste strandrace in onze provincie georganiseerd. Er hebben zich 150 mensen aangemeld.