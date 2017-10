Vrije school moet vertrekken van boerderij in Galder: 'Enorme schok'

GALDER - Juf Marilke Jorinde Verheye noemt het een ‘enorme schok’. Basisschool Iduna in Galder moet verhuizen. De 17 leerlingen van de vrije school krijgen les in een boerderij in het buitengebied. De gemeente vindt dit niet in het bestemmingsplan passen en daarom moeten ze nu weg.

“Bij ons kunnen kinderen in hun eigen tijd en tempo leren, zonder meteen in een hokje gestopt te worden”, legt leerkracht Verheye, tevens oprichtster van de school, uit. “We laten ze ook buiten leren, bijvoorbeeld in onze moestuin. Handig met rekenen. Ze moeten dingen opmeten en bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel zaadjes er nodig zijn.”

Maar de gemeente Alphen-Chaam wil de school aan de Galderseweg niet meer hebben. Het college wil scholen in multifunctionele gebouwen in het centrum en niet in het buitengebied. Terwijl Verheye en de leerlingen dus juist zo graag midden in de natuur zitten.

'Onbegrijpelijk besluit'

“Ik vind het een onbegrijpelijk besluit”, zegt Koen Eiting. Hij is de vader van leerling Jazz (9) en bestuurslid op de school. “Wij zijn fervent aanhanger van deze school. Jazz liep in het reguliere onderwijs vast. Hij ervaarde te veel onrust in een grote klas met dertig kinderen.”



Hij merkt dat zijn zoon veel baat heeft bij het kleinschalige natuuronderwijs van Iduna. “We zagen dat hij in korte tijd enorm vooruit ging. Hij leerde in een half jaar meer dan in twee jaar op de gewone basisschool. Ook ging hij van een ongelukkig naar een open en zelfbewust mannetje.”



De basisschool zit sinds januari op deze locatie. Er zitten ook een fysiotherapeut, mediator en persoonlijke ontwikkelingscoach op het erf. “We hebben altijd al verschillende huurders gehad. Dat werd altijd gedoogd. Ook bij de vorige eigenaar”, vertelt eigenaar Esther van Beek.

Zij ging er daarom vanuit dat de kleine, vrije school op het terrein geen probleem zou zijn. Volgens haar wordt er ook al jaren gesproken over het wijzigen van het bestemmingsplan. “Ik vind het vreemd dat de gemeente nu opeens wel besluit om te handhaven. Dit zonder eigenlijk een helder en duidelijk gesprek wat nu wel en niet passend is op deze bestemming. Ze hebben altijd gezegd dat dit er nog zou komen.”

Petitie gestart

Marilke Jorinde Verheye en enkele ouders zijn een petitie gestart om de gemeente Alphen-Chaam te overtuigen dat de school op deze plek moet blijven. Op dinsdagmiddag hebben al 556 mensen aangegeven te actie te steunen en hun handtekening gezet.

Het besluit van het college van B en W wordt op 26 oktober door de gemeenteraad besproken.