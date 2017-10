Groot stuk bos in Waalre zomaar omgehakt, omwonenden zijn woest

WAALRE - “Wat hoor je nu?”, vraagt een wandelaar. “Helemaal niks, hè! Vroeger hoorde je hier vogels kwetteren en zingen.” Hij is boos, want een stuk bos in Waalre waar hij iedere dag wandelde is zomaar ineens omgehakt. Wat rest is een kale vlakte met omgehakte bomen en struiken. De geur van vers zaagsel hangt nog in de lucht.

Het gaat om een stuk grond ingeklemd tussen de Dirck van Hornelaan, de Fazantlaan en Vossenlaan. Het is zo groot als twee voetbalvelden. Het is vooralsnog een raadsel waarom de bomen zijn omgehakt. Wandelaars vinden het jammer dat ze het stuk bos moeten missen.



Het stuk is van een projectontwikkelaar die dinsdag niet bereikbaar was voor commentaar. Wat hij met het stuk grond wil, is niet bekend. Er zit geen woonbestemming op dus er mogen geen huizen worden gebouwd. Mensen in de buurt vermoeden dat de projectontwikkelaar met het kappen van de bomen de gemeente onder druk wil zetten.Bewoners in de buurt hebben een advocaat in de arm genomen. Een van de buurtgenoten is olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband. Hij baalt als een stekker en zegt in het Eindhovens Dagblad: "Als een donderslag bij heldere hemel werd het bos met grof geweld met de grond gelijk gemaakt."Ook de gemeente Waalre was er vooraf niet van de op de hoogte, maar gek genoeg hoefde dat ook niet. "Voor de uitgevoerde kapwerkzaamheden is geen kap- of omgevingsvergunning vereist. Het perceel heeft bestemming groen", aldus een woordvoerder.Plantsoenen hebben bijvoorbeeld ook de bestemming groen. Als het die bestemming heeft binnen de bebouwde kom, heb je geen vergunning nodig om bomen te kappen. “Bizar”, zegt een wandelaar. “Als ik bij mij voor de deur een paar takken van een boom wil halen, heb ik bij wijze van spreken al een kapvergunning nodig. En hier hakken ze gewoon ineens een heel bos om.”Waarom de projectontwikkelaar hiertoe is overgegaan, is onduidelijk. Er is bij de gemeente nooit een officieel verzoek ingediend om er huizen te mogen bouwen. "Informeel is er bij de gemeente wel geïnformeerd naar de mogelijkheden. De gemeente heeft hierin altijd geantwoord dat het op die plek niet mogelijk is om woningen te bouwen," aldus een woordvoerder.