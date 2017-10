Vrouw (71) in scootmobiel beroofd van gouden sieraden

HOOGERHEIDE - Een 71-jarige vrouw uit Hoogerheide is maandagmiddag beroofd van twee gouden armbanden. Ze raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie zoekt naar twee mannen die achter de beroving zitten.

De vrouw reed om kwart over drie met haar scootmobiel door de Prins Clausstraat in Hoogerheide, toen ze werd aangesproken door een man die samen met een andere man in een auto zat. De vrouw stopte bij de auto en werd door één van de mannen bij haar pols gepakt. Hij trok twee gouden armbanden van haar arm.



Vel van armen afgestroopt

Volgens de politie ging dat zo hard, dat het vel van de arm van de vrouw werd afgestroopt. Ze begon te gillen en te slaan en de mannen gingen ervandoor. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.



Een buurtonderzoek leverde niets op. De politie is nog op zoek naar de twee mannen. Ze reden in een lichtgrijze Saab met een beschadigde voorruit en schade aan de linker voorkant. De auto heeft een Frans kenteken. Beide mannen hebben volgens de politie een Afrikaans/Mediterraan uiterlijk.



Signalementen

De bijrijder is een forse man met een dikke buik, een rond hoofd en donkere ogen. Hij heeft kort zwart haar en is een beetje kalend. Hij is rond de veertig jaar oud en had een stoppelbaardje. Hij had donkere kleren aan.



De bestuurder is rond de dertig, met een dun baardje of bakkebaarden over zijn kaaklijn. Zijn haar is licht gekruld en zwart en aan de ene kant wat langer dan aan de andere. Hij is rond de 1.70 meter lang en slank.