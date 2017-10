'Arm zijn is niets om je voor te schamen!'

TILBURG - Het is dinsdag de Dag van de Armoede. Om daar extra aandacht voor te vragen, vierde de Quiet Community feest in Tilburg. En die aandacht is hard nodig volgens Angela van der Bijl uit Goirle. "Er is niets om je voor te schamen. Ik heb er ook niet om gevraagd. Mijn kinderen hebben er niet om gevraagd. Niemand vraagt erom. En je wil door!"

Iemand die dolblij is met de Quiet Community is Angela van der Bijl. Na haar scheiding en het verlies van haar baan kwam ze terecht in de schuldsanering. Thuis in Goirle blikt ze terug op haar persoonlijke dieptepunt.



Water afgetapt in bekertjes

"Brabant Water kwam de hoofdkraan dichtdraaien en zelf zat ik bij de huisarts. Ik wist niet meer hoe ik de eindjes aan elkaar moest knopen. Ik moest overeind blijven maar ik was gewoon echt op een breekpunt."



Eenmaal thuis raakte Angela geïrriteerd omdat er heel veel kopjes in haar keuken stonden. "En dan kom je tot de realisering dat mijn dochter alle bekertjes, kopjes en glazen heeft gevuld met water, want de kraan gaat dicht."

Zelfs banden plakken

Fietsenmaker Berrie van Mier uit Tilburg is zelf geholpen door de mensen van de Quiet Community. Hij doet nu vrijwilligerswerk voor andere mensen die het niet breed hebben.



"We willen de members van de Quiet ook een cursus gaan geven, een cursus banden plakken bijvoorbeeld. Ook de kleine technische dingen zoals het vervangen van een remblokje. Zodat ze dat soort dingen zelf kunnen maken."Angela vindt het jammer dat armoede nog zo'n taboe is in Nederland. "Het schaamtegevoel is groot. Ik heb de regel: waarom moet je jezelf schamen? Waarom? Er is niets om je voor te schamen. Ik heb er ook niet om gevraagd. Mijn kinderen hebben er niet om gevraagd. Niemand vraagt erom. En je wil door."Met hulp van verschillende bedrijven kan de Quiet Community mensen die onder de armoedegrens leven een extraatje bieden. Denk hierbij aan dagjes weg, een avondje uit eten of een knipbeurt bij de kapper. Wilt u zelf iets doen? Ga dan naar: www.ikdeelquiet.nl