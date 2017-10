Bejaarde verdachte van kindermisbruik op camping in Lierop al eerder veroordeeld

EINDHOVEN - André V., de 75-jarige man die jarenlang kinderen zou hebben misbruikt op camping De Somerense Vennen in Lierop, is al eerder veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. Dat bevestigt de Rechtbank Limburg.

Afgelopen week vertelde een moeder tegen Omroep Brabant het verhaal over hoe V. - die is opgepakt en in voorarrest zit - haar dochter jarenlang zou hebben misbruikt. Het meisje, dat een verstandelijke beperking heeft, zou zeventien jaar lang slachtoffer zijn geweest van de man. V. zou bovendien minstens nog één ander slachtoffer hebben gemaakt op de camping.



Eerder in de fout

Nu blijkt dat V. dus al eerder de fout is ingegaan. In 2002 legde de rechtbank van Roermond hem namelijk een jaar cel op, waarvan 337 dagen voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaar.



Die straf werd opgelegd voor het 'ontucht plegen met een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige'. De ontucht vond plaats gedurende twee periodes, twee maanden in 1999 en een week in 2001.



CLAS-project

Een bijzondere voorwaarde bij de uitspraak in 2002 was dat V. deel moest nemen aan het zogenaamde CLAS-project, een hulpverleningsproject waarin 'gezinnen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik binnen het gezin worden geholpen met het verwerken van het misbruik'. Dit project is bedoeld voor zowel slachtoffers als daders.



Details over de leeftijd van het slachtoffer en de verhouding van het slachtoffer tot V. wil de rechtbank niet geven. Ook is onduidelijk wat de ontucht precies heeft ingehouden.



