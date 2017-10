Carola Schouten uit Den Bosch genoemd als vice-premier in Rutte III

ROTTERDAM - ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten wordt genoemd als vice-premier in het kabinet Rutte III. Dat bevestigen ingewijden, meldt het AD dinsdagavond.

Schouten, geboren in Den Bosch en opgegroeid in Giessen, was de afgelopen maanden coalitie-onderhandelaar namens de ChristenUnie bij de gesprekken over het regeerakkoord. Ze is sinds 2011 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. In de Tweede Kamer houdt ze zich bezig met financieel-economische aangelegenheden, Europese zaken, sociale zaken, werkgelegenheid en pensioenen, hoger onderwijs en wonen.



Ook de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge is door het CDA gevraagd vicepremier te worden in het nieuwe kabinet. Dat meldt RTL Nieuws. De Jonge wordt een van de twee ministers op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij gaat zich bezighouden met de langdurige zorg.