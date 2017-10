Automobilist maakt foto van op gsm-controlerende motoragent en riskeert nu zelf boete

EINDHOVEN - Een 27-jarige Eindhovenaar fotografeerde dinsdag een motoragent die automobilisten controleerde op bellen achter het stuur. Hij plaatste een foto ervan op zijn Facebookpagina. Hij kreeg alleen niet de reactie die hij had verwacht.

De Eindhovenaar maakte de foto van toen hij achter het stuur van de zijn auto zat, waardoor hij zelf in overtreding was. Automobilisten met een telefoon in de hand riskeren namelijk ook een boete van 236 euro. De politie heeft niet laten weten of de man deze boete krijgt.