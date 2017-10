Carnavalsstichting in Roosendaal wil af van de Nacht van het Swaree in de parkeergarage

Het Swaree is mateloos populair in Roosendaal.

ROOSENDAAL - Aan de traditie van ‘het liggen voor het Swaree’ in parkeergarage de Biggelaar in Roosendaal komt een eind. De Stichting Carnaval Roosendaal vindt het niet langer verantwoord om het populaire fenomeen in Tullepetaonestad op deze plek te organiseren. Volgens voorzitter Cor Verbogt van de carnavalsstichting zijn het toegenomen wildplassen en vandalisme van de laatste jaren spelbreker geworden.

"Eigenlijk gaat 'het liggen' ten onder aan zijn eigen succes", legt Verbogt uit. "Zo plaatsen we elk jaar voldoende toiletten, maar dan nog wordt er door sommigen in de trappenhuizen geplast. Ik vind het erg pijnlijk voor de overgrote meerderheid van goedwillende Tullepetaonen, maar toch menen we nu dit besluit te moeten nemen."



In de Kring

Ondertussen denkt de stichting volop na om ‘het liggen’ op een andere plek een vervolg te geven. Schouwburg De Kring lijkt daarbij het beste kans te maken. "Omdat het echt binnen is, is losbandig gedrag vrijwel uitgesloten", aldus Verbogt.



De jaarlijkse kaartverkoop voor het Priense Swaree wordt traditioneel voorafgegaan met de Nacht van het Swaree waarbij Tullepetaonen in de rij liggen om een toegangsbewijs te bemachtigen. Vroeger gebeurde dit echt buiten,maar de laatste jaren bivakkeerden de mensen in de parkeergarage.



Eerlijk delen

Naast een andere plek wil de Stichting Carnaval Roosendaal ook de kaartverkoop voortaan anders organiseren. "Het moet vooral eerlijker worden met gelijke kansen voor iedereen. Nu kunnen mensen bij de voorverkoop al niet meer aan kaartjes komen voor de avondvoorstelling. Dat kan echt niet meer zo langer", zegt Verbogt.



De voorzitter van het Roosendaalse carnaval wil wel nadrukkelijk de Tullepetaonen betrekken bij de toekomstplannen. "De Nacht van het Swaree moet tenslotte wel een feestje blijven."