Avontuurlijke geit ontregelt meer dan een uur treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven

EINDHOVEN - Een weggelopen geit ontregelde dinsdagavond ruim uur het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven. Politie, medewerkers van ProRail en buurtpreventie moesten eraan te pas komen om het dier te vangen.

De geit kwam rond acht uur in de avond terecht op het spoor tussen Vught en Boxtel.

Het dier bleef dinsdagavond een tijdlang weglopen en weer opduiken in de buurt van het spoor. De NS moest tijdelijk bussen inzetten tussen Den Bosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven.



Buitengewoon opsporingsambtenaar van ProRail Frits Kierkels wist het geitje uiteindelijk te vangen. En dat deed hij als een volleerde cowboy: "Hij verstopte zich in een droge sloot en ik wist dat als ik hem probeerde te pakken dat hij weg zou rennen. Toen heb ik een stropje gemaakt van mijn veter en die als een soort lasso om zijn nek gehangen."



Lachend: "Ik ben de geitenvanger van ProRail."