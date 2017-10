Tienminutentrein tussen Eindhoven en Amsterdam rijdt vaak op tijd

EINDHOVEN - De tienminutentrein tussen Eindhoven, Den Bosch, Utrecht en Amsterdam rijdt veelal op tijd en ook valt deze trein nauwelijks uit. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de proef die de NS met deze treindienst op woensdagen houdt.

Tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds rijden er 144 intercity's op het traject, gemiddeld vallen er drie uit. Dat is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde van de NS.



Het percentage treinen dat op tijd reed met een marge van vijf minuten was bij intercitys 96 procent en bij sprinters bijna 95 procent.

Vaker zitplaats

Volgens de NS hadden reizigers naar eigen zeggen vaker een zitplaats en hoefden ze minder lang te wachten. Ook was het minder druk op de perrons. Dankzij het grotere aantal treinen, was de impact van de verstoringen voor reizigers kleiner.



De proef ging begin september van start. Bij reizigersorganisatie Rover kwamen toen klachten binnen over problemen met aansluitingen.