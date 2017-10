Grote brand bij huis in Roosendaal, gewonde uit woning gehaald

ROOSENDAAL - Er woedt woensdagmorgen een grote brand bij een huis in de Raadhuisstraat in Roosendaal. Volgens de brandweer is een gewonde uit de woning gehaald.

Een ambulance is ter plekke om het slachtoffer te helpen. Het vuur brak rond zes uur uit.

De brand zorgt voor veel rook. Daarom adviseert de brandweer om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.