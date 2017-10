Apengeluiden bij VVV-PSV: politie heeft verdachten op het oog

VENLO - De Limburgse politie heeft een aantal verdachten van het maken van racistische geluiden en opmerkingen na de voetbalwedstrijd VVV-PSV van afgelopen zondag in beeld. “We hebben alleen nog geen namen bij de gezichten”, vertelt een woordvoerder van de politie aan Omroep Brabant.

Op beelden van Omroep Brabant was te zien en te horen dat spelers van PSV allerlei racistische opmerkingen naar hun hoofd geslingerd kregen.





De politie heeft contact met VVV om achter de namen van de raddraaiers te komen. Mocht dat niet lukken, dan overweegt de politie over te gaan tot het verspreiden van de foto’s van de verdachten. “Maar daar is nog geen sprake van”, voegt de politiewoordvoerder daaraan toe. De officier van justitie moet in zo’n geval ook toestemming verlenen om de beelden te mogen verspreiden.Er zijn overigens nog geen nieuwe beelden bij de politie binnengekomen van de verdachten. De politie heeft aanwezigen gevraagd om alle filmpjes die te maken kunnen hebben met het voorval op te sturen.De supporters die zich zondag tijdens de wedstrijd schuldig hebben gemaakt aan racisme, krijgen mogelijk een stadionverbod en kunnen ook strafrechtelijk vervolgd worden.