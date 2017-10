Rotonde van 1,3 miljoen kilo op zijn plek in Gemert, eerste auto's in de middag welkom

GEMERT - Het was dinsdag nog een grote zandvlakte, maar een dag later kunnen de eerste auto’s er al overheen rijden. Een zware rotonde van 1,3 miljoen kilo is op zijn plek geschoven in Gemert. De eerste bestuurders kunnen er woensdagmiddag op rijden.

“Hij ligt mooi op z’n plek. We hebben het asfalt al aangesloten”, vertelt projectleider Paul Heurkens van BAM Infra.





De rotonde zou eigenlijk ’s ochtends al open gaan, maar de werkzaamheden hebben wat uren vertraging opgelopen. “Hij is een keer een klein beetje uit zijn lijn gelopen, dus toen moesten we ‘m recht drukken. Aan het begin wilde hij ook niet zo soepel glijden als we hadden gedacht”, zegt Heurkens.Voorlopig gaat alleen de weg van Gemert naar Handel open. De afslag naar Gemert Noord-Om zal pas aan het eind van de maand klaar zijn. De noordelijke randweg is de schakel tussen de Boekelseweg (N605) en de N272 die ten zuidoosten van het Gemert loopt.Het verplaatsen van de rotonde ging maandagnacht van start. De BAM zette tribunes neer voor liefhebbers. Tientallen mensen keken toe hoe het gevaarte langzamerhand op zijn plek kwam te liggen.