Britse luchtmacht haalt brokstukken neergestorte bommenwerper op in Werkendam

WERKENDAM - De Royal Air Force (RAF) haalt woensdagmiddag een motorblok en andere onderdelen op van de Lancaster LM 508 die in 1944 in Werkendam is neergestort. De brokstukken worden naar Engeland overgebracht.

Bij de berging van de lancaster in 2014 had de RAF aangegeven interesse te hebben in bepaalde onderdelen van het neergestorte vliegtuig. De gemeente heeft deze brokstukken destijds voor hen opgeslagen en bewaard.



LEES OOK: Bergers Lancaster vinden motorblok en propellerblad van neergestort vliegtuig



Monument

De overdracht van de onderdelen vindt plaats bij het monument aan de Grote Waardweg. Een vrachtwagen van de RAF komt de onderdelen ophalen.



Van de brokstukken wordt een monument gemaakt dat bij de hangar van het 101 squadron in Oxford komt te staan.



Musea

Met deze overdracht hebben alle brokstukken die in 2014 zijn gevonden, een bestemming gekregen. Naast het monument dat de gemeente



Werkendam heeft gemaakt van enkele brokstukken, zijn de onderdelen onder meer verspreid over diverse musea, de historische kring Werkendam.