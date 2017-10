'Ik wil ook wel eens rustig in mijn tuin zitten' Werkendammer wil geen spelende kinderen als buur

WERKENDAM - "Ik zit hier niet tegen mijn buren maar tegen de gemeente Werkendam" , vertelde Werkendammer Arie van Rosmalen dinsdag bij de Raad van State in Den Haag. Hij stapte naar de hoogste bestuursrechter over Mamalon's oppasservice die sinds een paar jaar naast zijn rijtjeshuis aan de Van Randwijklaan zit.

In de hoekwoning van zijn buren worden overdag zes kleine kinderen van werkende ouders opgevangen. Volgens de gemeente Werkendam is de opvang vergelijkbaar met een gezin met zes kinderen. Van Rosmalen begint er schoon genoeg van te krijgen. "Met mooi weer spelen ze hele dag in de tuin", zegt hij. "Op die dagen wil ik ook wel eens rustig in mijn tuin kunnen zitten."



Schutting

Tussen de kleine achtertuinen staat alleen een schutting. Lange tijd heeft hij zich geërgerd aan speelgoed met harde plastic wielen, waarmee heen en weer werd gereden over de tuintegels. Gastouder M.Vlot zei dinsdag bij de raad van State dat dit speelgoed inmiddels is vervangen. Van Rosmalen erkent dat zijn buurvrouw haar best doet de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hij schuift de schuld aan de overlast vooral naar de gemeente Werkendam.



De opvang is in strijd met het bestemmingsplan. Werkendam hief die, na een handhavingsverzoek van Van Rosmalen, op met een omgevingsvergunning. Daarin had de gemeente voorwaarden moeten stellen, vindt de buurman. "In een gewoon gezin groeien de kinderen op maar ik kan twintig jaar lang wonen naast een huis met kleine kinderen."



In elke woning in Werkendam kan een gastouderopvang komen, zegt Van Rosmalen. Woordvoerder Ton van Eijk van de gemeente zegt dat er beperkingen zijn opgenomen in de vergunning. Van een verbod op de achtertuin of een tijsbeperking wil de gemeente niets weten. Uitspraak over circa zes weken.