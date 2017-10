Restaurant Metropole in Den Bosch stopt: 'Ik maak geen Bossche Bol, maar Bossche Bal'

DEN BOSCH - De gehaktballen van Frans Jansen, en de bitterballen. Elke Bosschenaar kent ze wel. Altijd helemaal handgemaakt, met verse ingrediënten. De keuken van Frans Jansen heeft zelfs geen blikopener. Maar na 66 jaar gaat het restaurant verdwijnen. Eigenaar en kok Frans Jansen vindt het welletjes en wil met pensioen.

Ze zijn groot en zitten vol vlees. Sommige ingredienten houdt Jansen ook graag geheim. Maar zijn gehakt- en bitterballen vonden altijd gretige mondjes in Den Bosch. Vooral tijdens carnaval. "Dan stonden we hier met twee man duizenden ballen te draaien."



De tijd staat er stil

Wie door de deur onder de markante gevel van Metropole gaat, komt op een plek waar de tijd stil heeft gestaan. "Er is hier niet veel veranderd, nee," zegt Frans. Opvallend is de grote bruine toog met de oude biertap. En de stamtafel bij de open haard. De lievelingsplek van Frans. "Iedereen kwam dan hier een sigaretje roken, voor en na het eten. Er zijn hier heel wat verhalen verteld in 66 jaar tijd."



Frans werd geboren boven het restaurant. "Mijn lievelingstijd was als het wild werd geschoten. Er kwamen hier altijd veel jagers. Dan stond ik als jochie het wild klaar te maken en daar maakten we heerlijke stoofschotels." Vroeger stopten er ook veel touringbussen bij Metropole. De Orthenseweg was de weg naar Utrecht toen de A2 er nog niet lag.



Eindelijk met vakantie

Maar nu vindt Frans het welletjes. Hij wil graag met pensioen. Eindelijk eens met vakantie, naar Londen waar de kinderen wonen. En Kerst vieren, want dat heeft hij eigenlijk nog nooit gedaan.



Maar hij zal het misschien niet helemaal kunnen laten om nog eens een balletje te draaien. "Ik heb dat wel beloofd aan wat klanten, dat ik nog eens voor ze zal koken."