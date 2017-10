Eigenaar Grieks restaurant Irodion over brand: 'Heel erg wat hier is gebeurd'

ROOSENDAAL - Rook en roet hullen de Griekse goden Apollo en Zeus woensdagochtend in mystiek. Het bluswater sijpelt nog langs de gedecoreerde muren van restaurant Irodion in Roosendaal. Eigenaar Sotos Kostopulos komt voor zijn pand in de Raadhuisstraat bij van de brand die woensdagochtend woedde in de woning boven zijn zaak: "Het is heel erg wat hier is gebeurd."

'We moeten wachten tot de brandweer klaar is en dan mogen we naar binnen om de schade op te nemen", vertelt Sotos kort na negen uur als zojuist het sein brandmeester is gegeven. Hij is er dan al zeker van dat het restaurant de komende dagen noodgedwongen dicht blijft.



Ziekenhuis

Het vuur greep woensdagochtend rond zes uur om zich heen in het huis boven het restaurant. Drie bewoners die in het pand aanwezig waren, raakten gewond en zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. Een van de slachtoffers is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Zo vertelt de eigenaar.



Restaurant Irodion in een begrip in Roosendaal. In 1986 opende het etablissement haar deuren. Inwoners van Roosendaal reageren ontdaan. "Oh, wat erg dat er brand is geweest. Wij kwamen hier vaak eten", zegt een voorbijganger. "Het ook erg jammer van het karakteristieke pand."Hoe groot de schade is voor Irodion is niet bekend. Voor de naastgeleden panden panden lijkt de schade mee te vallen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.