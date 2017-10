Wie maakt de mooiste herfstfoto van Brabant?

EINDHOVEN - De herfst staat bol van prachtige kleuren. Paddenstoelen schieten uit de grond en bomen verliezen hun bladeren. Voor fotografen is de herfst het meest fotogenieke seizoen. In de zoektocht naar de mooiste herfstfoto’s van Brabant houdt Omroep Brabant daarom de komende weken een herfstfotowedstrijd op Instagram en Facebook. Onder de mooiste inzendingen verloten we een aantal enige echte Brabantsjaals.

Hoe kan je meedoen?

Om mee te doen aan de fotowedstrijd deel je jouw mooiste herfstfoto onder dit bericht op Facebook.

Of gebruik op Instagram de hashtag #herfstinbrabant. Vergeet ook niet om ons in de foto te taggen.



Winactie

De wedstrijd duurt tot eind november. Onder de mooiste inzendingen verloten we een aantal Brabantsjaals. Deze rood-wit geblokte das houdt je tijdens de frisse herfstdagen aangenaam warm! Geen Brabantsjaal gewonnen, maar zou je er toch één willen hebben? Kijk dan in onze webshop.