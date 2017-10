Reclassering hield geen toezicht op veroordeelde 'camping opa' Lierop

LIEROP - De reclassering hield geen toezicht na de eerdere veroordeling van André V. De 75-jarige V. wordt er nu van verdacht dat hij jarenlang kinderen heeft misbruikt op camping De Somerense Vennen in Lierop. Hij werd in 2002 ook al veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. Daarbij had de rechter of de Officier van Justitie toezicht door de reclassering kunnen opleggen. Dat is niet gebeurd, bevestigt de reclassering.

André V. kreeg in 2002 een celstraf van een jaar, waarvan 337 dagen voorwaardelijk. De voorwaarde was dat hij deel moest nemen aan een speciaal hulpverleningsprogramma, genaamd CLAS.



Gespreksgroep

Maar wat houdt CLAS precies in? Eerder wilde Rubicon Jeugdzorg geen toelichting geven op CLAS: "Wij reageren niet ad hoc op een nieuwsbericht", zegt hun woordvoerder. Ze verwijst naar de website.



Daarop wordt duidelijk dat CLAS werkt voor alle betrokkenen bij het seksueel misbruik. Dus zowel de minderjarigen die zijn misbruikt als ook de daders. Het kan zijn dat ze in een gespreksgroep komen. Dat kan een groep zijn met lotgenoten, maar ook gemengd.



Tegengestelde belangen

Corinne Simons van Rubicon laat aan Omroep Brabant weten dat de gespreksgroep inmiddels is opgeheven. Het was geen succes. Simons: "We hebben dat overgenomen uit Amerika. Maar omdat het mislukt is in Nederland, is het niet doorontwikkeld. Het idee was dat mensen tegengestelde belangen met elkaar konden delen."



Onbekend is of V. in een gemengde, of een andere gespreksgroep heeft gezeten.