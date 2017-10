Man die vrouwen meesleurde, krijgt celstraf

DEN BOSCH - Een 46-jarige man uit Eindhoven gaat 3,5 jaar de cel in omdat hij drie vrouwen lastig viel en een ook probeerde te verkrachten. Hij bedreigde de jonge vrouw en sleurde haar een auto in. Een ander slachtoffer reed hij met zijn scooter aan. De man sleurde haar de berm in en kneep haar keel dicht.

De man overviel juni vorig jaar een jonge vrouw op straat in Eindhoven, ’s avonds laat. Hij greep haar bij haar borst en wreef met zijn andere hand over de kleding in haar kruis. Hij dwong haar op de achterbank van een auto te gaan liggen, met haar gezicht naar beneden.



Vrouw komt weg

Als ze niet deed wat hij wilde, dreigde hij haar te doden. Toen de telefoon van het slachtoffer ging, wist ze weg te komen. De man pakte het toestel af en ging voorin zitten. Hij bedreigde haar weer, maar ze kon er vandoor gaan.



De Eindhovenaar zocht drie dagen later een nieuw slachtoffer uit. Hij reed met zijn scooter in op de fiets van een vrouw. Ze viel op de grond. De man legde een hand over haar mond en kneep haar keel dicht. Vervolgens ging hij er vandoor. In Boekel besprong hij later die nacht een derde vrouw. Hij vluchtte toen ze hem in zijn vinger beet.



Man ontkent

De man ontkent, maar de rechtbank gelooft hem niet. Volgens justitie probeerde hij alle drie de vrouwen te verkrachten, maar de rechter vindt dat hier niet voldoende bewijs voor is. Hij zei bij de twee laatste vrouwen niet iets wat erop wijst dat hij seks wilde. Ook kan uit zijn gedrag kan niet meteen worden opgemaakt dat hij seksuele bedoelingen had.



De rechtbank heeft er bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden dat de man in 2012 werd veroordeeld voor bedreiging en ontvoering. Ook weegt mee dat de man niet mee wilde werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Het is daarom niet duidelijk geworden of hij een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling heeft.