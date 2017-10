Hebben fietsers vaker groen licht of denken ze dat alleen maar?

EINDHOVEN - De droom van elke fietser is een paal waar je langs rijdt waarna het verkeerslicht automatisch op groen springt. In Eindhoven is er een proef mee gedaan. Maar is het nou alleen voor de fun of gaat het echt sneller?

Flo heet het systeem. Aan de hand van symbolen – een haas, een schildpad en een duimpje – kan een fietser bepalen hoe snel hij moet trappen om het groene licht te halen. Omdat er ook in Utrecht een proef is gedaan hebben studenten van de universiteit aldaar het onderzoek gedaan.



De doorstroming van fietsers is in de spits met drie- en buiten de spits met acht procent verbeterd. Maar in de beleving van de fietsers is dat 16 procent in de spits en 18 procent buiten de spits.



Fun en experience

Volgens Flo zijn dat interessante percentages want in het verkeer is juist de beleving erg belangrijk. Hoeveel fietsers zeggen niet dat ze uren voor die stoplichten hebben gestaan terwijl het in werkelijkheid opgeteld slechts een paar minuten waren. Het haasje en de schildpad maken de beleving anders en dat zijn de fun en de experience die volgens de bedenkers van Flo essentieel zijn voor het welbevinden van stadsfietsers. “Zo kun je dus met relatief kleine ingrepen gericht op fun en experience dus een groot effect bereiken”, aldus de mensen van Flo.