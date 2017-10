Tilburgse vrouw die maandenlang seksueel misbruikt zou zijn, is 'verstandelijk beperkt'

TILBURG - De Tilburgse vrouw van 24 jaar oud die maandenlang seksueel zou zijn misbruikt, is beperkt in haar verstandelijk vermogen. Dat staat vermeld in het strafdossier, zegt Henk van Asselt, advocaat van een van de verdachten. Van Asselt bevestigt het verhaal van advocaat Michel Govers dat alle seksuele contacten vrijwillig gingen.

Advocaat Henk van Asselt staat een 17-jarige verdachte bij in de misbruikzaak. Hij geeft aan dat in het strafdossier duidelijk wordt dat de vrouw verstandelijk beperkt is.



'Vrouw had een partner'

Daarnaast zegt Van Asselt dat de vrouw een partner had tijdens het contact met de jongens. "De jongens mochten alleen komen als haar vriend niet thuis was. Ze deed dan in haar badjas, zonder ondergoed, de deur voor de jongens open."



Van Asselt benadrukt hiermee dat de vrouw de jongens vrijwillig binnenliet. "Er was geen enkele vorm van dwang." Advocaat Michel Govers gaf dit gisteren al aan. Hij staat een andere 17-jarige jongen bij in de zaak.



In totaal zitten er nu zeven jongens vast die worden verdacht van het maandenlang seksueel misbruiken van de 24-jarige vrouw. Tijdens het aanhouden van de jongens, gaf de politie aan dat deze jongens hoorden bij een Tilburgse 'jeugdgroep'.



'Geen doorgewinterde criminelen'

Van Asselt geeft aan dat er absoluut geen sprake is van een zogenoemde 'jeugdbende'. "De meeste van hen hebben een blanco strafblad. Het zijn absoluut geen doorgewinterde criminelen."



Van Asselt vecht de uitspraak van de rechtbank, om zijn client nog zeker drie weken langer vast te houden, aan.