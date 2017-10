Bredase chauffeur gewond bij ernstig ongeval in Zeeland

AXEL - Een 38-jarige man uit Breda is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in het Zeeuwse Axel.

De man reed op de Langeweg frontaal op een personenauto die op de verkeerde weghelft was beland. De vrachtwagen van de Bredase chauffeur kwam door de klap in de sloot terecht. Hij liep daarbij een gecompliceerde enkelbreuk op en moest door de brandweer worden bevrijd.



De bestuurder van de auto, een 18-jarige man uit Hulst, raakte ernstig gewond. Hij moet mogelijk een been missen, meldde de politie tegen Omroep Zeeland.



De weg werd afgesloten voor onderzoek en opruimwerkzaamheden.