Foto stadsdichter Merel gejat voor nepprofiel op Tinder: 'Ik vind dit best wel creepy'

EINDHOVEN - Ze vindt het best wel ‘creepy’. Een onbekende heeft de foto’s van stadsdichter Merel Morre uit Eindhoven gejat. De persoon doet zich met de plaatjes voor als Monique op de datingapp Tinder.

Merel kwam er dinsdagavond achter. “Ik vind het geen prettig gevoel. Maar het is ook niet zo dat ik er echt over in de put zit. Misschien is het naïef, maar ik denk ook niet dat het echt schadelijk is voor mij.”



Compliment?

Dat iemand haar foto kennelijk zo mooi vindt om die zelf te gaan gebruiken, ziet ze niet per se al een compliment. “Ik denk niet dat het iemand is die echt wil daten, maar dat zij of hij hele andere bedoelingen heeft. Maar misschien heb je daar dan nog steeds een aantrekkelijk iemand voor nodig, dus kan ik het inderdaad ergens als een compliment zien.”



De Eindhovense stadsdichter is van plan er melding van te maken bij Tinder. “Ik zie voorlopig nog geen reden om echt aangifte te doen. Ik hoop dat het met een paar kliks gewoon verwijderd wordt.”



Gedicht

Of de gebeurtenis haar inspireert tot een gedicht, weet ze nog niet. “Voorlopig nog even niet”, zegt ze lachend. “Maar meestal als iets wat bij me teweeg brengt, zowel positief als negatief, doe ik er wel iets mee. Dus wie weet.”