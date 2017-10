Nuenen roept onwetende Statenleden op het matje na 'harde woorden'

NUENEN - Politici in Nuenen weten ook wel dat er op bestuurlijk vlak iets mis is in hun gemeente. Niet voor niks besliste de gemeenteraad vorig jaar de gemeente maar op te heffen. Ze schrikken er zelfs niet meer van kritiek, maar een aantal leden van Provinciale Staten is te ver gegaan. De gemeente gaat ze op het matje roepen.

De provincie heeft de regie genomen in het proces om te komen tot opheffing van Nuenen als zelfstandige gemeente. Op 22 september spraken leden van provinciale staten daarover. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zei toen dat het onwaarschijnlijk is dat Nuenen zelfstandig blijft “omdat de bestuurskwaliteit van Nuenen matig is”.



Janboel

Het standpunt van Spierings was bekend, maar een kleine maand geleden deden ook andere provinciale politici een duit in het zakje. Er vielen harde woorden. PvdA’er Ben Maas had het over een janboel in Nuenen. Martijn van Gruijthuijsen van de VVD gebruikte het woord zwalken. Jeroen Hageman van D66 miste elk vertrouwen in de bestuurscultuur van Nuenen. Het meest kwalijk vond bijna iedereen het dat de gemeenteraad van Nuenen geen referendum had georganiseerd om de bevolking te vragen wat die van opheffing vindt.



Onvoldoende kennis

Nuenen heeft nu gereageerd door middel van een brief aan de statenleden: “Het viel ons op dat er soms harde woorden over Nuenen en haar gemeentebestuur over tafel gingen. We hebben ons zowel in het college als in de gemeenteraad daarna hardop afgevraagd hoe u, als Statenlid toch redelijk op afstand van onze gemeente, uw oordeel vormt over Nuenen en haar gemeentebestuur. We denken dat u ons onvoldoende kent en dat vinden wij jammer”.



De statenleden worden uitgenodigd om eens op werkbezoek te komen in Nuenen “zodat u Nuenen, Gerwen en Nederwetten met eigen ogen kunt zien en leren kennen. Wij praten u dan meteen bij over alle zaken die we de afgelopen jaren voor elkaar hebben gekregen”.



West-Brabander

Waarschijnlijk zal 50Plus Statenlid Henk van Overveld zich als eerste aanmelden voor het uitstapje. Hij zei tijdens de statenvergadering dat hij het als West-Brabander maar moeilijk vond te oordelen over problemen in een Oost-Brabantse gemeente. “Want jullie”, zei hij, wijzend naar zijn collega's uit Oost-Brabant, “weten dat allemaal uit de krant, of van horen zeggen. Jullie komen er, jullie hebben er familie. Ik sta er verder vanaf”. Daarom keek Van Overveld liever naar het proces dat de provincie heeft ingezet dan naar het functioneren van de gemeenteraad van Nuenen.