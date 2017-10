Aantal autobranden in Brabant stijgt nog steeds, dit jaar al ruim 500 auto's in vlammen op

EINDHOVEN - Het aantal autobranden in Brabant heeft een dieptepunt bereikt. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat inwoners van onze provincie het meeste moeten vrezen dat hun voertuig in vlammen opgaat. Dit jaar gingen er al 506 auto’s in Brabant in rook op.

In 2016 waren er 478 autobranden in Brabant. Daar zitten we nu al ruim overheen, met nog meer dan twee maanden te gaan tot het einde van het jaar. Volgens het Verbond van Verzekeraars ligt het exacte cijfer eigenlijk nog hoger, omdat de WA-verzekerde auto’s hier nog niet zijn bijgeteld.



Pyromanen

Volgens woordvoerder Rudi Buis is het niet zo dat er in Brabant nou zo extreem veel pyromanen wonen, maar zijn de hoge cijfers vooral te verklaren door de grootte van de provincie en door het feit dat veel Brabanders een auto hebben.

“Wel gaat het bijna in alle gevallen om vandalisme. Het gros is aangestoken, zeg maar tachtig tot negentig procent. Ruw gezegd komt ongeveer tien tot twintig procent door een defect of door oververhitting”, zegt Buis.