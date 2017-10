Liefhebbers van de pompoen weten Asten weer te vinden

ASTEN - Met zijn tienduizenden komen ze deze week weer naar het museum Klok en Peel in Asten. De liefhebbers van pompoenen. Die kunnen in al hun glorie bewonderd worden, geproefd en zelfs gesneden tot kunstzinnige exemplaren. De allermooiste staan in speciale donkere tunnels. "Want de verrassing komt pas als het donker is en het lichtje in de uitgeholde pompoen wordt aangestoken."

Een kunstenaar wil hij zich niet noemen, Tonnie van Bree. Wel een kunstenmaker met een bijzondere passie voor pompoenen. "Ik kweek ze en dan is het altijd weer een verrassing als ze tevoorschijn komen in die bladerenmassa."



Ontwerpen uitprikken

Het lag voor de hand dat hij vanuit die passie ook begon met het kunstig uithollen van pompoenen. "Je begint met een paar ogen, een neus en een mond, de volgende stap is om tanden in die mond te maken en daarna ga je op zoek naar ingewikkeldere ontwerpen."



Omdat hij geen vaardig tekenaar is, plakt hij een afbeelding van het ontwerp op de pompoen en prikt de contouren in. " Daarna kun je de tekening langs de lijntjes afsnijden en als de pompoen uitgehold is, druk je het van binnenuit weg."



Zaagjes en klompenmakers

Precies op dat punt van het proces gaat het wel eens fout. Het overkwam Tonnie bij het ontwerp voor het Laatste Avondmaal. "Dat was zo fijn dat je het dunste zaagje nodig hebt. Er bleven brugjes zitten van nog geen millimeter. Dan haal je snel teveel weg. "



Het viel nog te repareren met ijzerdraad. "Een probleem was ook dat het een dag werk was om uit te snijden en zo'n pompoen is dan al ver uitgedroogd en begint eigenlijk ook al meteen te vervormen."



Voor het uithollen gebruikt de pompoenkunstenmaker gereedschap van een klompenmaker. "Dat werkt ideaal, maar een ijslepel is ook goed te gebruiken."



Tips van de maker

Als vrijwilliger in het museum heeft hij tijdens de Pompoendagen alle ruimte om zijn tips te delen met bezoekers. En die willen heel graag meer weten, zeker als ze zijn pronkstukken hebben gezien in de donkere tunnels. De Mona Lisa staat er tussen het Vrijheidsbeeld en Nemo. "Enigszins ontdaan ziet de kunstmaker het verval van de Mona Lisa. "Dat mensen haar toch nog herkennen, verbaast me."