Tilburgse misdaadjournalist Paul Vugts ondergedoken vanwege dreiging

AMSTERDAM - Misdaadjournalist Paul Vugts verblijft sinds vorige week op dringend advies van de politie op een geheime locatie. De geboren Tilburger schrijft voor de Amsterdamse krant Het Parool en wordt bedreigd vanuit het crimininele circuit.

Zijn onlangs uitgebrachte boek Afrekeningen en recente publicaties in Het Parool zouden de aanleiding zijn van de dreiging. De afdeling Zware Criminaliteit van de recherche doet onderzoek naar de dreiging.



'Ik blijf doen wat ik doe'

"Dit is voor mijzelf en mijn naasten een heel vervelende situatie, maar ik blijf doen wat ik doe, ook al zijn de omstandigheden nu lastiger", laat Vugts weten via Het Parool.