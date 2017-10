De Efteling krijgt een eigen biertje en fans mogen de naam bedenken

KAATSHEUVEL - De Efteling krijgt binnenkort een eigen biertje dat exclusief in het park verkrijgbaar is. Fans van het pretpark mogen de naam van het drankje bedenken. De winnaar mag het allereerste glas Efteling-bier heffen. Het is nog geheim om wat voor soort bier het gaat.

Suggesties voor een leuke naam stromen al binnen bij het pretpark. 'Goudslokje', 'Het Loonsche Goud', 'Sprookjesbier' en 'Holle Bolle Gist' zijn maar een paar van de suggesties die fans al gaven.



Hop uit de buurt

De hop voor het bier wordt vlak bij het park verbouwd, in het natuurgebied Loonsche Land. Meesterbrouwer Gerard van biermerk Hertog-Jan én de directeur van het pretpark creëerden de pils samen.



Suggesties kunnen worden ingediend via de Facebookpagina van de Efteling. De winnaar wordt op 1 november bekendgemaakt. Vanaf volgend jaar kunnen alle bezoekers het biertje in het park proeven.