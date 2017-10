Dutch Design Week in Eindhoven krijgt nieuw gebouw van geleende materialen

EINDHOVEN - Het is een spannend idee en het gaat lukken. Op Strijp-S in Eindhoven verrijst een gebouw dat helemaal is gemaakt van geleend materiaal. Bovendien krijgt iedereen na afloop van de Dutch Design Week zijn bouwmaterialen precies hetzelfde terug. Het gebouw is gemaakt zonder zagen, boren, spijkeren, schroeven of lijmen.

In Eindhoven lopen ze zich warm voor de Dutch Design Week. De stad verwacht weer ruim 250.000 bezoekers voor een groot aantal evenementen die allemaal met design te maken hebben. Voor het eerst is er dit jaar het World Design Event, een soort DDW-plus waarbij ontwerpers uit de hele wereld met elkaar praten over de onderwerpen die hen bezig houden.





Voor een deel gaat dat gebeuren in het Peoples Pavillion, het bijzondere gebouw op Strijp-S. Het idee erachter is dat het gebouw en de inhoud samenvallen. Ontwerpers die een nieuwe toekomst bedenken, doen dat in een gebouw dat deel van die toekomst is. Het Peoples Pavillion is een experiment met duurzaam bouwen, de ecologische voetafdruk van het gebouw is minimaal. Reindert Bakker van ontwerpbureau Overtreders W. en zijn collega's van bureau SLA zijn al lang bezig met het idee. Kun je een gebouw neerzetten zonder de materialen die je gebruikt te veranderen? Als dat lukt, blijft het materiaal bruikbaar, ook als het gebouw weer is afgebroken.Wat het oplevert, is nu op Strijp-S te zien. Een groot opvallend gebouw met ruimte voor honderden mensen. De constructie bestaat uit (geleende) heipalen waar met (geleende) houten balken een constructie omheen is gemaakt die alles bij elkaar houdt. Die balken zijn aan elkaar bevestigd met stevige banden en verstevigd met trekstangen. Van buiten zie je een lichte onderkant met deuren en ramen en daarboven een gevel van plastic tegels. Het plastic voor die tegels is gehaald uit Bravants huisvuil.Blijkbaar zijn er in de bouwwereld wel wat leveranciers in voor een experiment. "Het lenen was niet het probleem," zegt Reindert Bakker. "Wel was het een hele puzzel om al die materialen met allemaal verschillende afmetingen aan elkaar vast te maken en in een gebouw te veranderen zonder te zagen, te boren, te spijkeren of te schroeven."Een andere flinke klus was het uitzoeken van al het plastic. Als plasticsoorten worden gemengd, gaat de kwaliteit achteruit. Er is dan ook hard gewerkt om alle verschillende soorten plastic uit elkaar te houden. Wat er met de tegels gaat gebeuren als het gebouw is afgebroken, is nog onduidelijk. "We zoeken daarvoor een duurzame bestemming," zegt Tim Vermeulen van het World Design Event.Bakker loopt in ieder geval met een grote glimlach door het paviljoen. Een bijzonder gebouw dat tot vorm kort alleen nog maar in de hoofden van de bedenkers bestond, staat nu midden op Strijp-S. "Een mooi experiment," zegt Vermeulen erover. "Ik ben blij dat het lukt."Na de Dutch Design Week wordt het bijzondere gebouw weer afgebroken. En dan komt ook het moment dat iedereen zijn materiaal terugkrijgt. Zeker waar het om de heipalen gaat, zal dat in de geschiedenis niet erg vaak zijn gebeurd.