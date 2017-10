Politie doet inval in woning in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - De politie heeft woensdagmiddag een inval gedaan in een woning aan de Bosseweg in Wijk en Aalburg. Er zijn tal van specialisten van de politie en Landelijke Faciliteit Ondersteuning en Ontmantelen (LFO) aanwezig.

Hoewel de politie ter plaatse niets kwijt wil, is er in of bij de woning vermoedelijk een drugsopslag gevonden. Het pand wordt met een speurhond doorzocht.