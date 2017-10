Amber Gersjes uit Tilburg wereldkampioen judo

TILBURG - De Tilburgse Amber Gersjes is in Zagreb wereldkampioen judo bij de junioren tot 48 kilo geworden. Zij won in de finale van de Spaanse Laura Martinez Abelenda

Gersjes is een groot talent. Zij won drie jaar geleden al goud op de Olympische Spelen voor jongeren. Datzelfde jaar werd ze vijfde op het EK voor junioren.