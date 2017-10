Bredase wijk Tuinzigt dwarsgezeten bij eerbetoon aan thaibokslegende Ramon Dekkers.

BREDA - De maat is vol voor de bewoners van de Bredase wijk Tuinzigt. Zij willen al geruime tijd hun lokale thaiboksheld Ramon Dekkers eren, maar de gemeente en woningcorporatie WonenBreburg werken niet erg mee.

Initiatiefnemers Ciska Jansen en Ivonne Peeters willen in Tuinzigt heel graag een grote muurschildering van de in 2013 overleden Dekkers. Daarnaast is de inzet dat het Nelson Mandelaplein de naam gaat dragen van de thaibokslegende.



"De wijk is boos, heel boos", zegt Peeters namens haar buurtgenoten. "En die kunnen nog veel bozer worden, maar dat willen we niet." Ivonne en haar medebewoners zijn kwaad, omdat ze vinden dat ze aan het lijntje worden gehouden door de gemeente Breda en woningcorporatie WonenBreburg. Al een jaar lang probeert ze samen met Ciska Jansen een levensgroot portret van hun lokale held op de muur van een hoekhuis aan de Meidoornstraat/Ahornstraat te krijgen.



'Wijk een smoel geven'

Een idee dat door de gemeente Breda zelf is aangezwengeld. "Er is ons ooit gezegd dat we mee moesten denken om de wijk een smoel te geven", zegt Peeters. "Wie willen jullie als idool? Ja, Ramon Dekkers is ons idool. Hij is de cultheld van de wijk Tuinzigt."



En dus was het idee geboren voor een levensgrote muurschildering van de beroemde thaibokser uit Tuinzigt. Een beeltenis van de Bredanaar in traditionele bokshouding. Een idee dat in eerste instantie door alle partijen enthousiast werd omarmd, ook financieel.



"We zijn heel ver gekomen", vertelt Peeters. "Het was bijna rond, maar uiteindelijk kwamen ze met het nieuws dat het niet door kan gaan. De afbeelding vinden ze niet juist, want ze houden niet van een portret. En ze houden er ook niet van dat het om vechtsport gaat. Dat roept volgens hen agressie op."



'Respect en zelfbeheersing'

"Dat vind ik heel kneuterig. En agressie roept het zeker niet op, want deze sport heeft juist alles met respect en zelfbeheersing te maken", aldus de initiatiefneemster.



'We willen uit negatieve spiraal komen'

Bovenal willen de bewoners van de wijk Tuinzigt graag zelf uitmaken wie er op de muurschildering komt te staan en ook waar die komt. Iets waar de politiek en WonenBreburg niet al te licht over moeten denken.



"We proberen met de wijk uit een negatieve spiraal te komen", legt Peeters uit. "We komen vaak negatief in het nieuws en we wilden nu eens een andere kant laten zien. Maar als dan niks lukt, houdt het een keer op. In andere wijken lukken de meest grote projecten. Wij vragen enkel een muurschildering van onze cultheld en dat is dan een heel probleem. Ik ben van binnen echt heel boos. Het is juist goed voor de jeugd dat ze Ramon elke dag kunnen zien want hij droeg altijd respect uit."



Maar Peeters heeft nog een laatste strohalm. Ze sprak onlangs met de Bredase wethouder Patrick van Lunteren. "De wethouder zei dat de muurschildering er hoe dan ook moet komen, al moest hij het er zelf op komen zetten. Ik wil hem graag in het vizier houden, want belofte maakt schuld. Hij is een fijne man om mee te praten en met hem erbij kunnen we best opnieuw met de woningcorporatie rond de tafel. "



Breda wil snel rond de tafel

En dat gaat ook gebeuren. De gemeente heeft inmiddels schriftelijk naar Omroep Brabant toe gereageerd op de boosheid van de dames Peeters en Jansen.



"Voorop staat dat we het als gemeente hartstikke goed vinden dat betrokken inwoners de handen ineen slaan om initiatieven voor de wijk te ontplooien. Wethouder Patrick van Lunteren spreekt regelmatig met de bowoners uit Tuinzigt en wil op korte termijn verder praten over wat er allemaal mogelijk is in de wijk."



Ramon Dekkersplein?

Dan kan de wethouder ook meteen een ander probleem met de bewoners bespreken. Iets waar ze al bijna vier jaar voor aan het knokken zijn. Ze willen heel graag dat het Nelson Mandelaplein in Tuinzigt het Ramon Dekkersplein gaat heten.



"Weet je wat het is", zo zegt Ciska Jansen. "Als er in andere sporten iets behaald werd, kwamen ze terug in Nederland en werden ze onthaald. Toen Ramon terug naar Breda kwam, ging zijn leven gewoon door. Er is nooit aandacht aan besteed. Het is dik verdiend als er een pleintje naar hem vernoemd wordt."



Gemeente keurt verzoek af

Maar dat feest gaat niet door, zo laat de gemeente Breda weten:

"Als gemeente hebben we eerder een verzoek gekregen om de straatnaam van het Nelson Mandelaplein te wijzigen in Ramon Dekkersplein. Dat hebben we zorgvuldig getoetst op basis van meerdere criteria (o.a. achtergrond huidige straatnaam, wens om straatnamen niet kort achter elkaar te wijzigen, achtergrond en verdiensten van de persoon in kwestie, etc.). Op basis daarvan hebben we besloten dit verzoek niet toe te kennen."



Groot Sportman

Peeters en Jansen blijven doorvechten. Met waarschijnlijk hun held Ramon Dekker als voorbeeld. De Bredanaar was een groot sportman, maar niet zo heel bekend bij het grote publiek. Beroemd was hij wel in de thaibokswereld, daar werd hij op handen gedragen. Van Bangkok tot aan Las Vegas, iedereen kende -met name in de jaren negentig- de West-Brabantse vechtmachine. Maar ook nu wordt nog met ontzag over Dekkers gesproken. Niet vreemd, want hij was de eerste buitenlander die ooit de titel 'Thaibokser van het Jaar' kreeg.



Dekkers overleed op 27 februari 2013 en kreeg destijds een muurschildering in het tunneltje an de Emerparklaan.