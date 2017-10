Brabantse SP wil regulering wietteelt helemaal in onze provincie

DEN BOSCH - De proef met regulering van wietteelt moet helemaal plaatsvinden in Brabant. De SP-fractie in Provinciale Staten dringt er bij Gedeputeerde Staten op aan daarvoor te pleiten bij het nieuwe kabinet.

De SP is één van de coalitiepartijen met twee gedeputeerden. Volgens SP-Statenlid Joep van Meel zijn er voldoende argumenten om de proef helemaal in onze provincie te doen. “Wij zijn de wietprovincie bij uitstek. Wij worden het meest bedreigd door onderwereldfiguren die proberen vaste voet te krijgen in de bovenwereld. Als de proef helemaal in Brabant wordt gehouden dan komt er politiecapaciteit vrij om het probleem van de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Door alles op één plek te doen heb je korte lijntjes om ervaringen en kennis te delen. Een logische stap dus om het helemaal in Brabant te doen”, aldus Van Meel.



Stallen

Een ander argument van de SP’er is dat door maatregelen van de provincie – met de SP voorop – de komende tijd veel stallen vrij komen. Die zou je volgens Van Meel heel goed kunnen gebruiken voor de proef.



Het kabinet wil een proef op tien plaatsen. Als die allemaal in Brabant zouden zijn zullen evenzoveel gemeenten moeten meewerken. "Waar een wil is is een weg", aldus Van Meel.



Colorado

Van Meel trekt een parallel met de Amerikaanse staat Colorado. Daar werd vorig jaar wiet gelegaliseerd. Dat leidde tot een afname van het aantal geweldsmisdrijven met 7 procent, het aantal inbraken daalde met 11 procent. Volgens de SP-politicus zou dat in het veelgeplaagde Brabant ook zulke gunstige gevolgen kunnen hebben.