Masturberende man op heterdaad betrapt in Tilburgs bos

TILBURG - De politie heeft woensdag in het bosgebied achter de Blaak in Tilburg een zogenoemde ‘bosrukker’ op de bon geslingerd.

De politie maakte hun rondje door het natuurgebied en ging in gesprek met een groepje jagers. Op dat moment zagen de agenten een man in de verte naast het wandelpad zichzelf bevredigen.



Extra controleren

De agenten spraken de man aan op zijn gedrag en schreven een proces-verbaal uit. Later op de dag bleek het een vaker voorkomend probleem te zijn. Aangezien het gaat om een redelijk druk bezocht natuurgebied acht de politie de situatie allesbehalve wenselijk. In goed overleg met de wijkagenten gaan ze hier extra op controleren.