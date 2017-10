Politie verspreidt foto's van relschoppers rondom wedstrijd NAC-NEC

BREDA - Het is alweer een tijdje geleden, maar de politie is nog steeds op zoek naar de relschoppers die na de voetbalwedstrijd NAC – NEC in Breda op 25 mei een politieauto vernielden. Ook raakte er een politieman gewond.

Twee verdachten zijn nog niet gepakt. Daarom laat de politie nu foto’s zien van de twee mannen.



Wie herkent ze?

“Wie herkent een verdachte van de beelden of heeft informatie die kan leiden tot identificatie van de relschoppers?”, schrijft de politie.