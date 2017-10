Oudere man in het holst van de nacht overvallen in zijn appartement in Helmond

HELMOND - Op de Prins Hendriklaan in Helmond is donderdagochtend rond vijf uur een overval gepleegd in een appartement. De bewoner, een oudere man, werd bedreigd met een mes. Hij raakte niet gewond.

De overval werd rond tien over vijf gepleegd. De hele woning werd overhoop gehaald. Het is niet duidelijk of er iets buit is gemaakt.



Ook is nog niet bekend of het om één dader ging of om meerdere slachtoffers.