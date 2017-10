Frans heeft een speeltuin voor alle kinderen, maar niet voor kids die zijn fietsjes stelen

AARLE-RIXTEL - Frans van den Heuvel is stomverbaasd en baalt als een stekker. De boer uit Aarle-Rixtel heeft een speeltuin bij zijn groente- en fruitzaak en twee kinderen hebben daar een paar nieuwe, dure kinderfietsen van hem gestolen.

“Ik had de driewieler en de tractor maandag voor het eerst in de speeltuin staan”, vertelt Frans. “Ik ben in mei 50 jaar geworden en heb toen iedereen in het dorp bij mijn zaak uitgenodigd om het te vieren en gezegd dat als ze een cadeau willen geven, ze geld mogen geven. Van dat geld heb ik nieuwe fietsjes gekocht voor in de speeltuin.”



Frans zet de fietsjes die hij heeft altijd binnen, uit angst voor diefstal. De twee nieuwe fietsjes maakten maar één overnachting mee. “Ik stond op het erf nog een beetje te buurten en zag twee jongens van tien à twaalf jaar nog op de fietsjes en ’s avonds merkte ik dat mijn spullen weg waren. Op mijn bewakingsbeelden zag ik deze twee jongens wegfietsen."



Frans heeft op Facebook een oproep gezet om de fietsen snel terug te krijgen. “Ik had verwacht dat ik ze vanochtend weer in de speeltuin zou zien staan, maar helaas. Ouders moeten toch vragen gaan stellen als hun kind of kinderen thuiskomen met zo’n fiets.”