Verdachten van maken apengeluiden VVV-PSV in het nauw: politie nodigt ze uit op bureau

VENLO - De politie in Limburg heeft een aantal voetbalsupporters van VVV-Venlo gesommeerd naar het bureau te komen omdat zij op beelden staan van Omroep Brabant. Op die beelden is te zien en te horen hoe een aantal supporters apengeluiden maken richting donkere spelers van PSV. Ook maakten zij allerlei racistische opmerkingen.

Na afloop van de wedstrijd tussen VVV en PSV werden de donkere spelers van PSV onheus bejegend door ongeveer een handvol fans van de Limburgse voetbalclub. Beelden die Omroep Brabant hiervan online zette, leidde tot een politieonderzoek.



De politie liet woensdag al weten dat ze de verdachten in beeld had. Alleen wist ze nog niet welke namen er bij de gezichten hoorden. Nu weet de politie dat wel, hoewel niet gezegd is dat alle mannen die naar het bureau moeten komen zich ook echt schuldig hebben gemaakt aan het maken van oerwoudgeluiden.





VVV-Venlo zelf had kort na het voorval al excuses aan PSV aangeboden. Waarschijnlijk krijgen de verdachten ook een stadionverbod.