Lichaam gevonden in de Maas bij Grave

GRAVE - De brandweer van Grave heeft vanmorgen een lichaam geborgen dat in de Maas dreef. Een schipper van een vrachtschip zag de overleden persoon drijven aan de Gelderse kant van de rivier.

Het lichaam is in het Gelderse Balgoy, tegenover Grave, aan de kant gebracht. Het is niet bekend of het om een man of een vrouw graat. De technische recherche doet momenteel onderzoek.