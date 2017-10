Minder werklozen in Brabant; Bergen op Zoom blijft zorgenkindje

EINDHOVEN - Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is in Brabant sinds een jaar met ongeveer twintig procent gedaald. In onze provincie heeft Bergen op Zoom procentueel het grootste aantal mensen dat van een werkloosheidsuitkering leeft: 5.2 procent. Dat is wel veel minder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het landelijk gemiddelde is 4,9 procent.

Boekel scoort goed

Ook in het uiterste noordoosten van Brabant wonen relatief veel mensen met een werkloosheidsuitkering: 4,9 procent in Grave en 4,6 procent in Boxmeer. Procentueel de minste werklozen ( 3 procent of minder) vind je in de gemeenten Werkendam, Aalburg, Eersel, Bergeijk, Haaren en Boekel. Boekel scoort met 2,8 het laagst.



Het aantal lopende ww-uitkeringen nam landelijk in september 2017 met ruim 11 duizend af. Daarmee kwam het aantal WW-uitkeringen eind september uit op 351 duizend. Het aantal WW-uitkeringen daalde vooral onder mensen in de bouw en onder chauffeurs. Ten opzichte van een jaar geleden, september 2016, is het aantal WW-uitkeringen met 17,3 procent afgenomen. De daling ten opzichte van vorig jaar is vooral groot in de sectoren bouwnijverheid (-41,4 procent) en uitzendbedrijven (-28,2 procent).



Op het kaartje kun je zien hoeveel mensen in jouw gemeente een werkloosheidsuitkering hebben.