Mislukte ontsnappingspoging Benaouf A.: vierde verdachte opgepakt

AMSTERDAM - De politie heeft de vierde verdachte opgepakt in de zaak van de ontsnappingspoging van de Eindhovense crimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond. Aan de poging ging een mislukte helikopterkaping in Budel vooraf.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat er nu vier verdachten vastzitten in de zaak. Eerder werden al drie mannen uit het Amsterdamse criminele milieu opgepakt. Wie de vierde verdachte is en waar hij is opgepakt, is niet bekendgemaakt.



Helikopter

Vorige week wilde een groep mannen een helikopter kapen op Kempen Airport in Budel. Met de helikopter wilden ze Benaouf A. bevrijden uit de gevangenis in Roermond. De politie kreeg lucht van de plannen en arresteerde iemand op het vliegveld.



Na een achtervolging werd in het Limburgse Roosteren een van de andere verdachten doodgeschoten en één verdachte opgepakt. Ook in Maarheeze werd gezocht naar handlangers. Daar was ook een vluchtauto gestrand. Zeker twee verdachten ontsnapten. Volgens getuigen zou in Maarheeze één man zijn gearresteerd.



De vier verdachten zitten nog zeker twee weken vast en zitten in beperking. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.