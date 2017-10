Loslopend paard met zadel, maar waar is de ruiter? Politie start zoekactie

HOOGERHEIDE - Een loslopend paard met zadel bezorgde de politie in Hoogerheide handen vol werk. Het paard liep rustig rond over de Vinkenberg, maar de ruiter was nergens te bekennen. Aanleiding voor de politie om een zoekactie te starten.

Een voorbijganger zag het paard lopen en belde de politie. Zij kwam gelijk in actie en ging in eerste instantie op zoek naar de ruiter. "We gingen ons toch een beetje zorgen maken. Straks is de ruiter van het paard gevallen en ligt ze ergens helemaal alleen in de bossen", vertelt wijkagent Chris van der Veen.



Bij de zoektocht kreeg Van der Veen hulp van de Koninklijke Marechaussee. "Zij kunnen onze meldingen ook horen en kwamen uit zichzelf helpen. Dat kwam goed uit, want zij hadden een auto met vierwielaandrijving bij zich." Zeker in het bosrijke gebied van Hoogerheide was dit erg handig.



Uiteindelijk is de ruiter gevonden. "Ze was inderdaad van het paard gevallen, maar mankeerde gelukkig niets. Ze was gelijk dingen gaan regelen." Waar het paard uiteindelijk naartoe is gelopen, is onduidelijk.