70-jarige man met mes gestoken bij ruzie op bedrijf

DEN BOSCH - Een 70-jarige man uit Den Bosch is woensdagochtend gewond geraakt bij een ruzie op een bedrijf in Zaltbommel. Hij werd met een mes gestoken door een 20-jarige man uit het Gelderse Rossum. Beide mannen moesten na de ruzie naar een dokter.

De 20-jarige man ging er na de steekpartij vandoor. De politie hield kort daarna een verdachte aan in de omgeving. Het is niet bekend wat voor verwondingen hij heeft opgelopen en op welke manier.



Het is ook niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. De politie doet onderzoek.